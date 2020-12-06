本港增 95 宗確診 36 宗源頭不明 袁國勇:聖誕勿到酒吧食肆慶祝 應收緊社交措施

今日 (12 月 6 日) 香港新增 95 宗確診，其中 87 宗是本地個案，36 宗屬感染源頭不明。



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在 95 宗確診中，歌舞群組再有 18 宗個案，日出康城地盤亦有 9 宗新個案。葵盛西邨第 8 座 5 樓亦出現群組爆發，共有 12 人確診

香港大學微生物學系講座教授袁國勇在電台節目中表示，市民要安靜地唱「平安夜」，不要到酒吧、食肆慶祝。他表示:「你一除低口罩，一班人一齊，一定會出事」。他表示，大家要做足 7 月社交距離措施，相信就可以控制疫情。他指現時問題是第四波完結後，怎樣去應付第五六波疫情。

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袁國勇指，在第四波中不少確診人士是收入者，但他們不肯透露行蹤，令追蹤感染變得困難，他指他們的行為自私，增加抗疫難度。

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