【一盒包郵】Avant 香港製造 Level 3 口罩 售$75/50個

香港口罩廠 Avant Science Company表示，正以優惠價發售多款口罩，而且全部購買一盒即包郵。



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Avant醫用口罩（聖誕限定版）

規格：ASTM level 3（BFE99.9%，PFE99.4%，160mmHg）

包裝：每盒40個口罩，兩款圖案各20個（每10個口罩一包）

價錢： $90一盒（連運費，平均HK$2.25一個）

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Avant醫用 Lv3 口罩（天藍色）

規格：ASTM level 3（BFE99.9%，PFE99.4%，160mmHg）

包裝：每盒50個口罩（每25個口罩一包）

價錢： $75一盒（連運費，平均HK$1.5一個）

Avant醫用 Lv1 口罩（天藍色）

規格：ASTM level 1（BFE95%，PFE95%，80mmHg）

包裝：每盒50個口罩（每25個口罩一包）

價錢： $65一盒（連運費，平均HK$1.3一個）

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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