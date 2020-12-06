闊耳帶．齊三色! 香港製造 Utimask 彩色 Level 3 口罩 平均售 $42.5/30 個

優品 360 表示，正發售香港製造 Utimask 口罩。



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此口罩一盒有 3 種顏色，共有兩款，分別提供薄荷綠/淺藍/白色，和淺粉紅/淺紫/蜜桃粉顏色。口罩符合 ASTM Level 3 規格，VFE/ PFE /BFE ≥99%。它更採用闊耳帶，帶起來超柔軟舒適。

此口罩一盒有 30 個，店方正以 $85/2 盒發售，即平均售 $42.5/30 個。

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▲ Utimask 彩色 Level 3 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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