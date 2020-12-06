Gimans Care 女士中童 Lv3漸變幻彩口罩 售$108/30個

▲ Gimans Care 女士中童 Lv3漸變幻彩口罩

Gimans Care 表示，為針對女士和中童的需要，終推出 14.5cm 的漸變幻彩口罩。



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廠方表示，今次只會一次過生產以下的 14.5cm 漸變幻彩口罩，數量有限。

A.浪漫晚霞

B.秋日粉紅

C.海邊夕陽

D.復古派對

▲ Gimans Care 女士中童 Lv3漸變幻彩口罩

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Gimans Care 口罩規格:

Astm F2100 Level 3 (美國Nelson Labs 檢測認證)

BFE細菌過濾效能 >99%

PFE粒子過濾效能 >99%

VFE病毒過濾效能 >99%

歐盟 En 14683 type IIr

CE 標準

ISO 13485 醫療儀器品質管理系統證書‎

ISO 10993-5, ISO 10993-10 生物相容性試驗

日式立體設計，透氣度高，超柔軟耳帶，適合較長時間佩戴

Made in China

一盒 30 個

售價: $108

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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