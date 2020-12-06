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一田百貨 : 沙田店和觀塘店有員工初步確診 周日兩店會關門清潔

業界頭條 01:24 2020/12/06

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一田百貨 (Yata) 深夜在 Facebook 發文表示，沙田店家品部員工，以及觀塘店壽司專櫃員工初步確診新冠肺炎。
  
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 正在進行年度大特賣的一田百貨，發帖表示有兩名員工初步確診新冠肺炎。原文如下:

一田沙田/觀塘店6/12休息

接獲通知，沙田店家品部員工，以及觀塘店壽司專櫃員工初步確診新冠肺炎，為安全起見，沙田及觀塘店6/12將暫停營業，由專業清潔公司進行全店深度清潔；同時，已安排沙田及觀塘店所有員工作快速核酸檢測，待確認檢測結果陰性才准予復工，重開日期另行通知。不便之處，敬請見諒。

沙田員工3-4/12休假，5/12 上班後不適回家休息，檢測後初步確診，工作期間有帶囗罩。觀塘店壽司專櫃員工，除星期四3/12早上上班外，由30/11-5/12休假，工作期間有帶口罩、手套等裝備。

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因此顧客需注意一田沙田/觀塘店 12 月 6 日 (周日) 將休息。有網民對消息就表示擔心，因為一田正進行優惠日大特賣，人流極多，擔心變購物群組。有網民亦指關門一天清潔並不足夠。

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一田百貨 (Yata) 深夜在 Facebook 發文指有員工確診

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一田百貨 (Yata) 正進行大減價

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撰文 : 張文啟

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