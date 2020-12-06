一田百貨 : 沙田店和觀塘店有員工初步確診 周日兩店會關門清潔

一田百貨 (Yata) 深夜在 Facebook 發文表示，沙田店家品部員工，以及觀塘店壽司專櫃員工初步確診新冠肺炎。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

正在進行年度大特賣的一田百貨，發帖表示有兩名員工初步確診新冠肺炎。原文如下:

一田沙田/觀塘店6/12休息 接獲通知，沙田店家品部員工，以及觀塘店壽司專櫃員工初步確診新冠肺炎，為安全起見，沙田及觀塘店6/12將暫停營業，由專業清潔公司進行全店深度清潔；同時，已安排沙田及觀塘店所有員工作快速核酸檢測，待確認檢測結果陰性才准予復工，重開日期另行通知。不便之處，敬請見諒。 沙田員工3-4/12休假，5/12 上班後不適回家休息，檢測後初步確診，工作期間有帶囗罩。觀塘店壽司專櫃員工，除星期四3/12早上上班外，由30/11-5/12休假，工作期間有帶口罩、手套等裝備。

【其他內容】【附訂購方法】台灣製造 Accmask 幻彩口罩 限量再賣$8/30個

因此顧客需注意一田沙田/觀塘店 12 月 6 日 (周日) 將休息。有網民對消息就表示擔心，因為一田正進行優惠日大特賣，人流極多，擔心變購物群組。有網民亦指關門一天清潔並不足夠。

【其他內容】 【附減價詳情】3E>99%! KMB Level 2 口罩大減價 賣一蚊一個

▲ 一田百貨 (Yata) 深夜在 Facebook 發文指有員工確診

【其他內容】 99%過濾!日本 Daiso 口罩重出江湖 Aeon 售$12/30個

▲ 一田百貨 (Yata) 正進行大減價

【其他內容】【附購買連結】香港製造肯納絲 Canuxi Level 3 口罩 獨立包裝售 $48/30個

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】