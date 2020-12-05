【指定分店】香港製造!夢幻 5 色真 3D 獨立包裝口罩 日本城售 $38 盒起

日本城表示，正發售夢幻 5 色 3D 口罩。



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此口罩名為笑顏 3D 立體成人口罩，提供全新夢幻 5 色，包括:櫻花粉/丁香紫/蜜桃橙/雞蛋花黃/湖泊綠，可隨用戶心情配搭。此口罩支援 Level 2 水平，採用類似 KF94 口罩的 3D 設計，一盒一色，有 10 個獨立包裝 3D 口罩。

笑顏 3D 立體成人口罩 10 片裝原價$49/盒，現任揀 3 盒 $108，即平均每盒 $38。

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笑顏立體口罩規格

香港製造

ASTM LEVEL2

EN14683 Type II

BFE/PFE≧98%

約200x80mm

每片獨立包裝 方便衛生

立體剪裁，透氣舒適

一盒10個,獨立包裝

售價:$49/盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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