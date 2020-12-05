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【附優惠詳情】親子優惠價! Good Mask Level 3 中童/小童獨立裝口罩 售 $30/30個

行內熱話 03:35 2020/12/05

分享：

香港口罩廠 Good Mask 表示，即日起提供親子口罩優惠。 
 
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

由即日起買家到 Good Mask 各門市每買任何一款成人(175*95mm) 口罩一盒，可憑親子優惠價 $30，購買 99 中童/幼童 (獨立包裝 30 個) 或 $40 購買 99 中童幼童 (50片包裝) 。買家每買一盒成人口罩，可多可買 4 盒中童/幼童口罩，如此類推。 

【其他內容】  【附減價詳情】3E>99%! KMB Level 2 口罩大減價 賣一蚊一個 

Good Mask 口罩優惠

【其他內容】 99%過濾!日本 Daiso 口罩重出江湖 Aeon 售$12/30個

口罩尺寸

成人175*95mm

中童145*95mm

幼童125*85mm

口罩規格

BFE, PFE, VFE >99%

ASTM Level 3

EN14683 type II R

其他內容】【附購買連結】香港製造肯納絲 Canuxi Level 3 口罩 獨立包裝售 $48/30個  

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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