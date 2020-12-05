【附訂購方法】台灣製造 Accmask 幻彩口罩 限量再賣$8/30個

Accmask 表示，再次以 $8 發售原價 $88 的幻彩口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

幻彩口罩特別之處是口罩上有多種顏色，而且設計更有 4 個款式，每盒隨機分配。此口罩提供 BFE>99%/PFE>99% 防護，成人尺寸，一盒 30 個原價 $88，現廠方提供優惠，讓買家可以 $8 購得。廠方會以抽籤方式開賣口罩，名額 50 個。只要買家在以下連結輸入資料，廠方便會通知中選者購買。

▲ Accmask 幻彩口罩

廠方表示，如無意外這一批幻彩口罩將會為與易廷生產的最後一批幻彩口罩，售完後便沒有補貨時間表。

【其他內容】 【附減價詳情】3E>99%! KMB Level 2 口罩大減價 賣一蚊一個

▲ Accmask 幻彩口罩

幻彩口罩規格



-包含 4 款不同款式，所佔數量為隨機分配。

-成人適用，約9.5cm x 17.5cm。

-30片一盒，非獨立包裝。

-BFE>99%,PFE>99%

-符合台灣CNS14774／CNS14775標準

原價:$88 優惠價 $8

口罩購買登記連結 <<<

【其他內容】 99%過濾!日本 Daiso 口罩重出江湖 Aeon 售$12/30個

【其他內容】【附購買連結】香港製造肯納絲 Canuxi Level 3 口罩 獨立包裝售 $48/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】