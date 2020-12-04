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中國反勝美國? 國產量子電腦原型機九章面世 聲稱比 Google 量子電腦快 100 億倍

行內熱話 20:48 2020/12/04

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量子電腦其實不是美國等科技大國才有的出品，中國都有首款量子電腦原型機面世，名為九章，由中國科學技術大學教授潘建偉、陸朝陽等，以及中科院上海微系統所、國家並行計算機工程技術研究中心合作建造。值得一提的是，九章運算速度宣稱比稱上實現量子霸權（Quantum supremacy）的 Google Sycamore 量子電腦，還要快 100 億倍的。 
   
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國產量子電腦原型機九章，由中國科學技術大學教授潘建偉、陸朝陽等，以及中科院上海微系統所、國家並行計算機工程技術研究中心合作建造，是為 76 個光子，100 個模式的高斯玻色取樣原型機，並結合高效率、高全同性、高亮度和大規模擴展能力的量子光源。而當中之所以會以九章命名，是藉此紀念中國古代最早的數學專書《九章算術》。

運算速度方面，除比 Google Sycamore 量子電腦快 100 億倍外，更比目前全球最先進的日本超級電腦富岳快 100 萬億倍，例如富岳需要 1 億年才可運算完成的項見，九章以 1 分鐘就可搞定。九章應用方面，會尤為適合於破解密碼、改良大數據、材料設計、藥物分析等層面。

潘建偉表示，在摩爾定律接近極限，人們對運算需求以幾何級數速度增長的時代，量子電腦必為全球各國必爭範疇。不過，不論是 Google Sycamore、富岳或九章也好，現階段只能用來解決指定問題。

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撰文 : 蘇家華

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