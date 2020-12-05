【八達通x安心】政府研將八達通連接《安心出行》 免嘟 QR Code 直接得知市民到訪食肆

港府跟資訊科技業界會面介紹《安心出行》程式部分内容更新，據政府資訊科技總監林偉喬表示，《安心出行》將於下周推出查閱個人出行紀錄、新增自動「離開」功能等的新功能。而當局亦正研究連接八達通跟《安心出行》程式，並在程式中增加地理資訊地圖、標示出高風險處所等。



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林偉喬指出，現時當局正與八達通卡有限公司研究將《安心出行》程式連接八達通，以獲取使用者曾消費的食肆地址。這樣，就能直接減省使用者出入掃碼的過程。但林偉喬表示當中有不少限制，因爲有些連鎖食肆會共用帳戶，並非以分店為單位。而當局亦需了解八達通記錄是否能提供食肆地址等資料。不過林偉喬強調，此功能會首先取得用家同意。

除此之外，林偉喬指出上月底發佈的最新安心出行版本已修了手機權限的要求。取消 USB 儲存及相片的權限，以及取消查看 Wi-Fi 連接的權限等，以解決坊間對程式權限問題的疑慮。而當局亦重申，指市民毋須登記就能使用《安心出行》App，由於是使用者自主記錄所以程式沒有追蹤功能，出行記錄只會加密存於手機中，而程式亦不會使用手機定位功能或其他資料。

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▲ 《安心出行》程式

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