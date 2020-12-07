【港產方案】實時監察跨店銷售數據　港產餐飲管理方案按月付夠靈活

新冠肺炎疫情加經濟前景不明，零售業者經營挑戰不少，有方案商推出月付形式的銷售及管理方案，期望突破現時應用模式之餘亦供市場彈性選擇。

初創企業 Atalon Ventures 年前推出過數碼投球系統，亦有讓酒吧等餐飲業採用的數碼娛樂設備，該公司主席趙朗本身亦經營餐飲食肆，去年眼見傳統的銷售點（Point of Sale）系統未能滿足自家要求，外判方案商開發設計又動輒百萬港元，最後決定自行開發，成為今日的 iSaleConnect 系統。

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▲ 趙朗（右）指 iSaleconnect 適合香港零售中小企採用，旁為Atalon Ventures創辦人及行政總裁葉嘉興。

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趙朗表示，傳統餐飲業銷售點系統以店內銷售為重點，部分更欠缺多家店鋪數據整合功能，常見是店鋪負責人每天要花時間埋數及將數據上載到中央系統，費時失事， iSaleConnect 方案優勢是可整合不同店鋪數據，管理人在辦公室都可監察實時銷售情況，而遇到有問題的交易亦能即時查詢。

iSaleConnect 其實並不限於銷售點方案，趙朗指出，開發該應用的 3 大目標是：（1） 一般中小企業都可負擔；（2） 任何設備如平板或電腦都可應用；（3）用戶介面體驗理想。

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趙朗表示，服務推出短短兩個月，已有 100 家客戶採用。他坦言，並未開始大力宣傳，主要是朋友及客戶間的轉介，已有這個成績算是滿意，他估計，來年業務收入會有雙位數增長，並已為方案定下今年 12 月有 500 個客戶的目標。

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