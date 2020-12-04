針對有需要人士! CareHK Level 1 成人/小童口罩實惠售 $38/50個

實惠表示，聯同 CareHK 匯愛推出口罩優惠。



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由即日寺至 12 月 6 日，凡持有效長者咭或領取綜援人士，可以於全線 Pricerite 實惠門市以低於成本價 $38 購買香港製造的 CareHK ASTM Level 1、BFE≥95% /PFE≥95% 成人/小童口罩 50 個裝（原價$109），平均每個口罩只需 $0.76。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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