【附購買連結】TL Mask 特別款 Level 3 口罩 獨立包裝賣 $100/7包

香港口罩廠 TL Mask 表示，新推的特別款口罩正以特價發售。



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TL Mask 指，旗下的特別款口罩將以 $100 / 7 包的優惠價發售， 1 包口罩有 6 個(同一款式)，全獨立包裝。優惠價適用於下列顏色：青蘋果綠，牛仔紅，月球灰，寶石藍，迷彩，黑夜中的星星。現時在網店購物滿 $300，即可享免運費優惠。

▲ TL Mask 特別款 Level 3 口罩優惠

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TL Mask口罩規格：

‧成人口罩 17.5cm X 9.5cm (+/-0.5cm)

‧BFE / PFE / VFE > 99%

‧ASTM LEVEL 3

‧EN14683 Type II R

‧香港製造

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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