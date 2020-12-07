巨頭南下・疫情加乘　香港網購市場龍爭虎鬥

香港網購的發展，相比其他國家來得緩慢及落後，主要是因為香港地理環境相對美國及內地都要細很多，市民購物太方便，因此對網上購物不冷不熱。在新冠肺炎疫情持續影響底下，零售業生意大受打擊，網購平台就變成了主流。

HKTVmall 早着先機，早幾年已經開始發展網購平台，新冠肺炎疫情爆發之後當然是帶領整個香港的網購潮流。不過如果大家細心留意的話，有些大受打擊的行業，例如航空及旅遊業，他們亦靜靜轉型為網購平台。

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國泰航空業績大倒退，除了需要削減職位、關閉子公司國泰港龍、停飛多個主要城市，也靠政府注資港幣 300 億元渡過難關 。

然而，國泰航空旗下亞洲萬里通（Asia Miles）的客戶，因為新冠肺炎疫情無法出行，很多客戶將里數兌換成禮品，近期亞洲萬里通更鼓勵客戶透過消費再賺取里數，或者以「里數加現金」組合換購禮品。以往亞洲萬里通主要是一個客戶獎賞計劃，但因為全球疫情，已慢慢演變成為一個真正的網購平台。

本地旅行社或者旅遊網站，亦因為新冠肺炎疫情影響，生意大受打擊。HutchGo、永安旅遊、東瀛遊等本身擁有龐大客戶群，紛紛轉營網購平台，推介不同產品予現有客戶。各大電訊商、超級市場、以及連鎖店等，亦陸續推出或加強推廣自家的網購平台與及客戶優惠計劃等，希望吸引更多客戶可以多利用網購平台購買，從而提升營業額。

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本地網購市場開始成形，亦引來其他「過江龍」垂青，阿里巴巴在內地的網購平台天貓，早前在雙十一節創下 4,982 億元人民幣的銷售記錄；京東在雙十一節亦錄得 2,715 億元人民幣生意額，這兩個內地的網購平台龍頭，在本港早已設立了跨境店，市場傳聞明年初他們都會在香港開設本地網店以及物流服務等，挑戰香港網購龍頭 HKTVmall，以及其他本地的網購平台。

預期明年香港的網購市場，將會有另外一番的龍爭虎鬥。

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