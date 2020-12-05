  • 18°C
香港時間 : 20201205日 (六) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】準備明年旅遊業復甦　及早部署雲端・AI方案

數碼轉型 18:10 2020/12/05

分享：

2020 年對於旅遊業來說是艱難的 1 年，更重要的是大部分相關企業收入急跌，也急需節省成本的行動。AWS 旅遊與款待行業部門董事總經理 David Peller指出，在行業危機下，該公司也有為這類企業更新現代化的應用與科技架構，甚至是如採用該公司 ECS 與 Fargate 服務的 Klook Travel，借此機會開發以前從未出現「留家度假（Staycation）」新業務。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

Peller 指出，旅遊及相關行業在新冠肺炎疫情間會遇上大量客戶緊急要求，這層面需要雲端應用提升服務平台運算能力，也可以借助人工智能（AI）解決問題。其中針對在短時間內，要以真人通話應付大量客戶服務需求的場景，Amazon Connect 提供服務熱線中心（Contact Centre）的基礎科技服務，更可結合人工智能（AI）與聊天機械人等工具，提升客戶支援水平。

AWS 旅遊與款待行業部門董事總經理 David Peller。

疫情防控見成效 Agoda：台灣本地旅遊復甦最快見下頁

考慮到現時大部分主要國家與地區，明年內已有明顯的全民疫苗注射安排，Peller 透露現時已有企業開始考慮，在未來出行完全恢復後，除了要應付市場上增加的商機外，也要處理早前積累而要更改的行程或安排，具彈性擴張的雲端運算平台能為行業提供完善支援。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳裕邦

相關文章

【疫市營商】雲端科技推動新興行業開網店
2020/07/06
【疫市營商】雲端科技推動新興行業開網店
【疫市營商】求職平台善用雲端運算　加速疫情下前線職位空缺配對
2020/11/22
【疫市營商】求職平台善用雲端運算　加速疫情下前線職位空缺配對
雲端 數碼轉型 人工智能 旅遊行業 AWS SaaS IaaS

下一篇文章

【中小企融資】疫情下減現金支出　新信用卡服務助港企B2B 跨境支付兼當信貸額

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣