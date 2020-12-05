【疫市營商】準備明年旅遊業復甦　及早部署雲端・AI方案

2020 年對於旅遊業來說是艱難的 1 年，更重要的是大部分相關企業收入急跌，也急需節省成本的行動。AWS 旅遊與款待行業部門董事總經理 David Peller指出，在行業危機下，該公司也有為這類企業更新現代化的應用與科技架構，甚至是如採用該公司 ECS 與 Fargate 服務的 Klook Travel，借此機會開發以前從未出現「留家度假（Staycation）」新業務。

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Peller 指出，旅遊及相關行業在新冠肺炎疫情間會遇上大量客戶緊急要求，這層面需要雲端應用提升服務平台運算能力，也可以借助人工智能（AI）解決問題。其中針對在短時間內，要以真人通話應付大量客戶服務需求的場景，Amazon Connect 提供服務熱線中心（Contact Centre）的基礎科技服務，更可結合人工智能（AI）與聊天機械人等工具，提升客戶支援水平。

▲ AWS 旅遊與款待行業部門董事總經理 David Peller。

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考慮到現時大部分主要國家與地區，明年內已有明顯的全民疫苗注射安排，Peller 透露現時已有企業開始考慮，在未來出行完全恢復後，除了要應付市場上增加的商機外，也要處理早前積累而要更改的行程或安排，具彈性擴張的雲端運算平台能為行業提供完善支援。

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