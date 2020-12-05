消息:今日新增 102 宗確診 今星期第四日破百!

消息指，今日 (12 月 5 日) 香港新增 102 宗確診，連續兩日破百宗，亦是今星期第四日破百宗!



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

衛生署昨日 (12 月 4 日) 舉行記招，指香港確診人數達 112 宗，當中 36 宗源頭不明，再創第四波新高。

該 112 宗確診中，其中 100 宗屬本地感染，36 宗是源頭不明。感染最大群組的歌舞群組再增 17 人中招。今日初步確診個案約 80 宗，合共感染數字共 192 宗。衛生署張竹君醫生表示，有 4 名確診者曾到紅館睇張敬軒演唱會，但暫時不肯定是否爆發，觀眾暫亦未需強制檢測。她表示，任何聚會都有一定風險。

【其他內容】 99%過濾!日本 Daiso 口罩重出江湖 Aeon 售$12/30個

事實上，早前張敬軒與香港中樂團在紅館開的演唱會，衞生防護中心 12 月 3 日已表示有 3 名男女確診感染新冠肺炎，並曾到過紅館睇 show（編號分別是 6539、6541、6542）。而同日英皇娛樂亦於 Facebook 專頁指出，衛生防護中心及紅館所提供的資料指，分別有 4 名潛服期間的病患者曾觀賞演出，當中到場的日期分號是 11 月 22 日、27 日、28 日及 29 日，一位坐位於紅閘，而另外 3 位均是坐於黃閘 74 段。而英皇表示收到消息後，亦已迅速通知所有表演及工作人員，盡快進行檢測。

▲ 張敬軒演唱會官方公布

【其他內容】【附購買連結】香港製造肯納絲 Canuxi Level 3 口罩 獨立包裝售 $48/30個

【其他內容】 【附購買連結】$0.7 一個 超抵價! Govek Level 3 獨立包裝口罩 莎莎售$19.9/30個

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】