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今日香港確診+初步確診共 192 宗 36 宗源頭不明 張敬軒演唱會 4 觀眾染疫 張竹君：觀眾未要強制檢測

行內熱話 16:50 2020/12/04

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衛生署今日 (12 月 4 日) 舉行記招，指香港確診人數達 112 宗，當中 36 宗源頭不明，再創第四波新高。
    
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新增的 112 宗確診中，其中 100 宗屬本地感染，36 宗是源頭不明。感染最大群組的歌舞群組再增 17 人中招。今日初步確診個案約 80 宗，合共感染數字共 192 宗。衛生署張竹君醫生表示，有 4 名確診者曾到紅館睇張敬軒演唱會，但暫時不肯定是否爆發，觀眾暫亦未需強制檢測。她表示，任何聚會都有一定風險。

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事實上，早前張敬軒與香港中樂團在紅館開的演唱會，衞生防護中心 12 月 3 日已表示有 3 名男女確診感染新冠肺炎，並曾到過紅館睇 show（編號分別是 6539、6541、6542）。而同日英皇娛樂亦於 Facebook 專頁指出，衛生防護中心及紅館所提供的資料指，分別有 4 名潛服期間的病患者曾觀賞演出，當中到場的日期分號是 11 月 22 日、27 日、28 日及 29 日，一位坐位於紅閘，而另外 3 位均是坐於黃閘 74 段。而英皇表示收到消息後，亦已迅速通知所有表演及工作人員，盡快進行檢測。

張敬軒演唱會官方公布

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撰文 : 張文啟

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