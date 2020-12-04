【附購買連結】韓國製造! 小王子限量版中童圖案口罩 $135/50個起

網店 MISS Mammy 表示，正發售小王子限量版中童口罩。



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店方指，發售的小王子限量版中童口罩為韓國製造，口罩上印有可愛小王子圖案。口罩採用 14.5x9cm 尺寸，一盒 50 個，非獨立包裝。購買 3 盒的話，更可以優惠價 $135/盒購買。



小王子口罩規格

-韓國MB filter 製造，全面防護

-通過「兒童產品特別安全法」的KC

-完成了對fiti測試研究員的安全測試報告

-3D 設計，方便小朋友呼吸

-彈力耳繩，鼻頂有定型鐵鋼條，配合柔軟面料

-14.5x9cm (建議：5-10歲小朋友使用）

-韓國製造

售價: 1 盒 $158 (每盒價)

2 盒 $145 (每盒價)

3 盒 $135 (每盒價)

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▲ 小王子限量版中童口罩

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20/12 到貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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