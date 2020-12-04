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【附購買連結】韓國製造! 小王子限量版中童圖案口罩 售$135/50個起

行內熱話 17:11 2020/12/04

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網店 MISS Mammy 表示，正發售小王子限量版中童口罩。
    
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

店方指，發售的小王子限量版中童口罩為韓國製造，口罩上印有可愛小王子圖案。口罩採用 14.5x9cm 尺寸，一盒 50 個，非獨立包裝。購買 3 盒的話，更可以優惠價 $135/盒購買。
 

小王子口罩規格

-韓國MB filter 製造，全面防護
-通過「兒童產品特別安全法」的KC
-完成了對fiti測試研究員的安全測試報告
-3D 設計，方便小朋友呼吸
-彈力耳繩，鼻頂有定型鐵鋼條，配合柔軟面料 
-14.5x9cm (建議：5-10歲小朋友使用）
-韓國製造

售價: 1  盒 $158 (每盒價)
        2  盒 $145 (每盒價)
        3  盒 $135 (每盒價)

【其他內容】  99%過濾!日本 Daiso 口罩重出江湖 Aeon 售$12/30個

小王子限量版中童口罩

口罩購買連結 <<< (留言訂購)

20/12 到貨

 【其他內容】【附購買連結】香港製造肯納絲 Canuxi Level 3 口罩 獨立包裝售 $48/30個  

【其他內容】 【附購買連結】$0.7 一個 超抵價! Govek Level 3 獨立包裝口罩 莎莎售$19.9/30個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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