網絡保安加入人工智能 主動找出漏洞保企業平安

甚麼是網絡保安？根據美國網絡保安和基礎設施安全局的解釋，網絡保安是保護網絡、設備和數據，免遭未經授權的訪問或犯罪使用的技術，並且確保資訊的機密性（Confidentiality），完整性（Integrity）和可用性（Availability）。

人工智能（Artificial intelligence；AI）已在多種網絡保安領域中使用，以增加任務自動化，並允許企業通過做出更好的預測，以便主動解決問題，包括漏洞管理。

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「漏洞」主要是指軟件中的漏洞，攻擊者可利用這些漏洞，在系統中執行未經授權的操作。它們可能是由軟件編程錯誤引起的。攻擊者或黑客藉機利用這些錯誤，使電腦感染惡意軟件（Malware），或執行其他惡意活動，例如竊取企業的機密資料等。

由於漏洞數量龐大，對於任何企業而言，管理漏洞並確定優先次序非常困難。考慮到每家企業平均需要 1 或多個月的時間修補 1 個鍵漏洞，目前企業比以往任何時候更需要工具來幫助，在「漏洞」被發現之前，找出來並作出適當處理。

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其實，現時企業已可以使用人工智能主動找出並解決漏洞問題。開發人員使用 AI 來自動執行編碼審查，識別其應用程序中，最昂貴的編碼行，並獲得有關如何修復或改進其編碼的建議。就算是經驗最豐富的工程師，即使通過對等編碼審查和單元測試，也可能很難檢測到某些類型的編碼問題。可藉由 AI 幫助開發人員更快、更早地發現編碼問題，並提高應用程式性能。

企業還可以善用人工智能，透過關聯多個指標，包括在「暗網」（Dark Web）上的黑客討論、黑客的聲譽、供應商等，來準確預測可能發生的攻擊，以提高對可能在攻擊中所使用的漏洞的確定性。

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Photo：Steven Coochin