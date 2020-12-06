【疫市營商】第4波疫情蔓延老人院舍 加強防疫措施保障大家兼增生意

新冠肺炎疫情持續，安老院舍亦要變陣，有院舍設立自費檢測，除工作人員外，任何人士於任何情況下需進出院舍都必須先進行快速檢驗，嚴格防疫盼成業界標桿，其嚴謹態度吸引了其他老人院的院友親屬查詢，盼為家中長者提供更優秀及安全的居住環境。

富泰護理安老院 (「富泰」) 副院長陳孟昇（Manson）表示，院方因應新冠肺炎疫情升級了抗疫措施，說：「現時幾乎所有的探訪人士我們最終都會說服他們以視像方式探訪，但如果因恩恤情況而需親自探訪，我們會以成本價港幣 240 元一次為他們提供深喉檢測，10 分鐘左右便可得知結果。」

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▲ 富泰護理安老院設有自費深喉檢測。

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富泰檢測採用的是「Genesprint SARS-CoV-2 深喉快速測試卡套裝」。陳孟昇表示，富泰是全院採用獨立房設計的院舍，更增聘人手嚴格執行防疫措施，吸引了更多家庭參觀及查詢，讓其將老人家遷入富泰，算是新冠肺炎疫情下「意外收獲」。

▲ 富泰院舍採用獨立房設計。

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陳孟昇說：「如果不在源頭徹底攔截，只是治標不治本。若果疫情不幸地在安老院爆發，所有老人家都要暫時遷出院舍並行消毒，將影響 200 多個家庭。我們希望這種高規格的防疫措施能夠成為業界標準，大家一齊將做好防疫，撐過難關。」

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