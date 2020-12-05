【香港製造】醫療口罩市場單一？港產品牌專造運動外科口罩配合發展

新冠肺炎疫情嚴重，大量本地口罩廠商崛起，過猶不及出現飽和現象，本地口罩廠以口罩花樣設計從中突圍而出。不過，有口罩廠商拒絕隨波逐流，適應消費市場，靠品質和功能醫護口罩貼合本地市場，同時計劃攻海外華人市場。

一直以醫療口罩為單一產品的華光外科口罩（Cambridge Surgical Mask）聯合創辦人陳松表示，大家一窩蜂推出花款設計口罩，競爭太大，醫療用口罩著重功效，毋須玩花款反而更好做。他認為：「心理上專注做熟悉醫療口罩產品，大家戴得滿意舒服便足夠。」

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▲ PRO 1+ 運動型 Level 1外科口罩，專為喜歡運動人士設計。

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華光外科客戶主要是前線醫護和兒科診所病人，口罩會供應至牙科診所、沙田威爾斯親王醫院及醫院醫管局總部。陳松續指：「公司處事方式較保守，較專注改善醫療口罩功能。」

製造工程系出身的陳松憶述，新冠肺炎疫情初期外科口罩和 N95 口罩嚴重短缺，眼見市民四處張羅口罩徬徨，便立刻聯絡在馬來西亞當地朋友購買口罩， 繼而籌劃口罩廠。

陳松透露：「新冠肺炎疫情嚴峻時，醫管局他們既快又急緊急採購口罩，並聯絡相熟供應商取貨，尚有儲備口罩情況下，現時對口罩需求減少。」他希望醫院可向本地口罩廠合作，現正申請合符歐盟認證 CE marking，未來籌劃開拓到法國、意大利及英國等地海外華人市場。

▲ （在）PRO 醫療級一級外科口罩優惠裝售價為 54 元；（右）PRO 3 醫療級三級外科口罩售價為 72 元。

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1 盒 50 個的 PRO 醫療級一級外科口罩（ASTM Level 1）及 PRO 3 醫療級 3 級外科口罩（ASTM Level 3）推出優惠裝。華光外科口罩共 7 個產品組合，包括 ASTM Level 1 至 Level 3，三層或四層，獨立包裝與非獨立包裝的醫療級外科口罩，價格低至港幣 43.2 元（中童裝）。

新款 PRO 1+ 運動型 Level 1 外科口罩，專為喜歡運動人士設計，讓熱愛運動人士即使疫情下，仍可繼續安全享受運動帶來的樂趣。PRO 3X 醫療級三級外科口罩 及 PRO 1+ 醫療級一級外科口罩之間分別是 PRO 3X 加厚 1 層及用料不同，故液體穿透力不一；而 PRO 1+ Level 1外科口罩透氣度提升，適合運動人士使用。

▲ 外科口罩顏色除白色，還有胚芽綠色。

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