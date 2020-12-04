【疫市直擊】機構大學零售店生意大跌　社企Cafe資助員工考咖啡師資格增值反守為攻

▲ cafe330 中文大學分店。

新冠肺炎肆虐，大學及教學機構停課，或以遙距網上教學方式代替面授，結果大學園區店舖生意大受打擊。有社企善用這段時間加緊培訓員工，為未來早作準備。

專注精神健康服務的非政府機構「新生精神康復會」（新生會），開設數間由精神病康復者打理的咖啡店，助他們融入社會。咖啡店分布於大學和醫院，其中 cafe330 中文大學分店負責人黃德威表示：「中大改為網上授課後，我們的生意跌了差不多 7 成。11 月本身是高峰期，過往 1 日可以賣 500 杯咖啡，可以媲美市區旺舖，但近期就算多了學生回校，營業額仍要跌一半。」

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▲ cafe330 的食物精美，午市經常要排隊。

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雖然的咖啡店是社企，但新生會仍重視經營方法。黃德威解釋：「我們咖啡店的食物定價會較相宜，街外一杯熱咖啡要 30 至 50 港元，我們大約賣 20 至 25 元。除了平衡成本和出品質量，我們亦非常重視員工培訓，亦鼓勵他們進修。」

中大 cafe330 的客源雖僅以學生和教職員為主，但因該店鄰近火車站主要出入口，學生亦認同咖啡店的理念和出品，故該店客量是新生會眾多社企咖啡店中最高。現在新生會社企餐飲業務聘用超過 50 名員工，有些同事會自費於精品咖啡協會進修。部分表現出色員工，社企會全額資助他們考取英國城市專業協會（City & Guilds）的國際專業咖啡師資格，每人費用約需港幣 4,000 至 5,000 元。

▲ 精心的拉花有人欣賞、打咭，對員工來說便是莫大鼓舞。

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黃德威坦言，精神病康復者的記憶力、工作動機受藥物及其他自身情況影響，或會比常人稍弱，同一個指令可能要多次、甚至日復日提醒；這時主管必須設身處地發揮同理心，有時候並非員工不想做，而是服用藥物會令他們精神狀態稍差，「只要員工工作有熱誠，能夠保持進步，便已非常理想。

在非繁忙時段，員工們很樂意為客人做出各式精美拉花，只要見到客人到咖啡店來「打卡」，員工已感到非常滿足。與此同時，顧客亦可以藉此多了解康復者的工作能力，推動傷健共融。

▲ 店舖提供多款精美蛋糕。

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