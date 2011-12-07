創業奇情之「午餐會教父（結局篇）」

上回講到【創業奇情之「午餐會教父（上）」】

創業的路上從來都不會一帆風順，成功人士總喜歡分享創業心得，包括自稱「午餐會教父」的 Danny；他最近在一本雜誌封面訪問中，多番提及終身學習，指出他透過創辦商業引薦平台，不斷向其他會員學習才得以成功。

「事實是不斷向其他會員開刀。」Brandon 帶點不忿的說道，然後繼續說著他跟 Danny 之間的恩怨情愁。他聯同多名會友十年前參加由 Danny 籌辦的 Global Internet Forum，希望透過最新的網上營商技術，以最短時間賺取最多的錢；殊不知各人在 3 日內均賠上巨款，成為了被屠宰的「創業羔羊」。

在眾人準備報警前夕，Brandon 私底下找 Danny 理論，冷不防他卻以慈祥的笑容，引薦了另一商機：「如果網上營商不太合適，可以轉做一些實業。」Danny 隨即安排 Brandon 與 Tommy 見面，就是那位自稱在網上賺取過千萬美元的外籍華人。「我準備投資香港地產，如你有良好的人脈網絡，我們可以馬上合作。」Tommy 指出由他出資作物業買賣，而 Brandon 便能輕鬆賺取佣金。

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兩人成立了基金並積極物色商舖，取得物業後便以「摩貨」形式售出，務求以最少資金賺取最大利潤。Brandon 期間發現 Tommy 資金並不充裕，他在 Danny 鼓勵下同時在午餐會的網絡尋找投資者，並向潛在投資者發送附物業詳情短訊及電郵，邀請對方購入股份，股份百分比及物業目標價均由 Tommy 釐定，但相信背後是由 Danny 主使。

若物業未能摩貨售出，投資者又不希望進一步投資，投資者事先支付的保證金會被沒收。但當年地產市場暢旺，他們數月間便能摩貨售出近 10 個商鋪，獲利近千萬港元，消息震撼整個午餐會；然後不斷有更多會員加入成為投資者，Brandon 試過同一時間安排 60 至 80 名投資者參與 18 項物業投資，獲利共逾 3,000 萬港元，基金並收取逾 200 萬元顧問費用。

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「懂得善用人脈關係最大的好處，就是可用他人的金錢營商。」Danny 笑著對 Tommy 和 Brandon 說，兩人點頭認同並付上每月上繳的佣金，Danny 罕有地婉拒了。數星期後 Tommy 和 Brandon 被警方拘捕，涉嫌以協助或教唆他人非法集資，並在無合理辯解而未獲發牌照的情況下經營證券交易，Brandon 被強迫勒令退出午餐會。

經過 1 年多的審訊終被判無罪釋放，Tommy 回流大馬轉到網上開講座，繼續吹噓他的網上吸客系統。Brandon 卻有另一番作為。

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「你要得到別人得不到的，就要付出別人不肯付出的。」Danny 的雜誌訪問在社交短片頻道播出，突然彈出一段廣告：「你要得到自己以往得不到的，就要付出自己以往不肯付出的。」Brandon 的說話更貼題和到位。他今日已經銳變為營銷專家，實實在在的指出各種問題及提供方案。

「這個引薦組織製造互助營商環境，絕對能增加生意的成功率。」午餐會教父 Danny 又再吹噓，Brandon 繼續追擊教父並指出：「有良心的創業家才值得互相幫忙！」並呼籲大家切忌胡亂加入午餐組織。

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Photo：Rain Rabbit、CIA Strategic Initiatives