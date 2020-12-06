創業奇情之「午餐會教父（上）」

十多年前香港發生了一宗創業奇案，主腦人銳變成萬人景仰的「午餐會教父」，受害人沒有沉冤得雪，卻以其人之道還治他人之身；世態炎涼，一眾準創業家要時刻保持頭腦清醒，否則將成為他人屠宰的羔羊！

「我是經同事介紹認識 Danny 的，後來更加入由他創辦的午餐商會。」Brandon 指著某雜誌封面人物說道。當時仍是游泳教練的他被 Danny 的理念吸引。「沒有付出便不會有收穫，如果你願意先付出，便已踏出成功的第一步。」Danny 的格言經常在 Brandon 腦海盤旋，他開始主動為商會服務，又介紹身邊朋友加入，而他真的相信自己可以幹出一番大事業。

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「各會員在每周的午餐會多帶兩位朋友出席，我們的網絡便會以幾何級數增長。」Danny 指這個由外國引入的午餐商會模式，將是個龐大的商業引薦平台，而身邊的會友全都是助你成功的天使！Brandon 深信不疑，毅然辭掉泳會的工作，並開始以市場推廣顧問身份創業。1 年內他成功開辦分會並出任首屆會長，不過當年正遇上金融海嘯，生意並不理想，Brandon 一切只是表面風光，而他創業的資金亦所餘無幾。

「你已建立了良好的人際網絡，你需要的只是一個機會。」Danny 認為金融海嘯後是上位良機，特別在科技起飛的時代，怎樣在網上營商將是未來重要的議題。他邀請 Brandon 參加由他籌備的 Global Internet Forum，更找來數位外國專家作為演講嘉賓，包括那位自稱每年網上營業額超過 1,200 萬美元的外藉華人 Tommy。

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創業奇案由研討會揭開序幕，當日大會收取象徵式的入場費港幣 300 元，並一如午餐會可多帶兩位朋友免費參加；Brandon 發揮其已建立的人際脈絡，邀請了數十位會友出席；那邊廂 Danny 更找來一班年青貌美的女推銷員，首日的研討會吸引過千位準創業家前來追夢，場面墟冚。

「在科技年代，最重要就是懂得善用科技。」Tommy 在台上展示各款網上賺錢工具，然後就是一大堆照片展示他的名貴房車、遊艇和大屋，還有與幾張與知名社交媒體創辦人的合照。隨後一班外國人上台繼續炫富，他們聲稱是坐私人飛機到港，當日是首次在亞洲舉辦此項活動，機會難得，眾人開始介紹一個名為「Cash Machine」的自動吸客系統，解說怎樣瞓着覺都有穩定收入，近千人掌聲雷動。

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數十位美女推銷員即時協助在場人士登記，報名參加第 2 及第 3 天及其他深造課程，Brandon 及一眾友人在熾熱氣氛下即時簽帳港幣數萬至十萬元不等的學費，3 天的研討會為主辦單位賺取近千萬港元收入。

但其後 Brandon 等人發現貨不對辦 — 課程內容非常簡單及幼稚，只包括怎樣開設社交媒體商業戶口及落廣告的方法，數月以來根本賺不到分毫收入，他們決定採取報復行動

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