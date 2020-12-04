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【逆市反擊】火車停駛照賺錢！「成田特快」變流動辦公室預約早早爆滿

商管策略 13:00 2020/12/04

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新冠肺炎疫情令進出日本航班大減，來往東京及成田機場的「成田特快」（Narita Express；N'EX）也大幅減少班次，多架列車需停泊在車廠。JR東日本最近就將列車變成流動辦公室，短短兩日就吸引 250 人預約，其中高級車廂預約更出現爆滿。

東日本鐵路公司（JR東日本）將一列「N'EX」停在東京兩國站的空置路軌上，「乘客」只需在網上預約，就可以上車選擇自己喜歡的座位。本身車上已設有插座和桌子，所以在車上工作完全沒有問題。流動辦公室的收費為每 15 分鐘 100 日圓 (約港幣 7.5 元)，兩日間已有 250 人預約，高級的綠色車廂亦很快爆滿。

疫情下壽司郎香港分店愈開愈多？日本迴轉壽司品牌積極拓海外市場兩大原因見下頁

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

新冠肺炎疫情重創日本旅遊業，並導致日本新幹線客運量大減。日本鐵道集團「JR集團」中車票銷售額最高之一的 JR東日本，其 8 月客運量按年大減 74％，集團預計今個財年的虧損將高達 4,180 億日圓（約港幣 311 億元）。日本政府和 JR東日本為振興經濟和刺激消費，早前分別推出「Go To Travel Campaign」（Go To トラベルキャンペーン）旅遊補助方案，和票價折扣達 50% 的促銷活動。

日本政府和JR東日本為振興經濟和刺激消費，早前推出「Go To Travel Campaign」（Go To トラベルキャンペーン）旅遊補助方案

更勝WFH？聯合利華紐西蘭推行每周工作4天毋須減薪見下頁

疫情反彈又 WFH？哈佛商學院：由高層做起全公司實行才有效見下頁

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Photo：ANN News、名無し野電車区、近畿日本ツーリスト

撰文 : 廖淑瑩

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