【附折扣碼】FairBuy柴柴狗圖案 Level 3 口罩 獨立包裝售 $68/30片 多買仲送$199聖誕套裝

網店 FairBuy 再推自家品牌的口罩，今次更推出特別優惠。



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FairBuy 新推出的口罩，印上店方自家設計的柴柴狗圖案，十分可愛。口罩本身是 Level 3 和 3E>99% 水平，防護力高。一盒 30 個獨立包裝原價售 $85，只需要在結帳時輸入折扣碼 「ShibalnuLV3」，即可使用 $68 購得。

廠方指，首 500 名購物滿 $300 的顧客，店方更免費送出總值超過$199 聖誕套裝。

【其他內容】 99%過濾!日本 Daiso 口罩重出江湖 Aeon 售$12/30個

FairBuy口罩規格

-VFE>99%

-BFE>99%

-VFE>99%

-ASTM LEVEL 3

-EN 14683 TYPE llR

-香港製造

口罩購買連結 <<<

10/12 出貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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