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99%過濾!日本 Daiso 口罩重出江湖 Aeon 售$12/30個

行內熱話 02:53 2020/12/04

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近日口罩供應穩定，市場售價亦漸反回疫前價。在疫前 Aeon Living Plaza 發售的 Daiso 口罩，近日再返貨。
   
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

有網民在 FB 群組報料，在旺角始創的 Aeon Living Plaza 發現有大量日本 Daiso 口罩到貨。到貨的款式是中童尺寸 (145cm x 9.5cm)，提供  BFE99% 過濾，中國製造。售價方面， Daiso 口罩一盒 30 個只售 $12，十分超值。雖然未知其他 Aeon Living Plaza 分店有否同樣到貨，但大家不妨到附近的 Aeon Living Plaza 查看有否發售。

【其他內容】 一盒齊三款! 屈臣氏 WatsMask 冬日限定版雪花口罩 獨立包裝售$98盒

 【其他內容】【附購買連結】香港製造肯納絲 Canuxi Level 3 口罩 獨立包裝售 $48/30個  

【其他內容】 【附購買連結】$0.7 一個 超抵價! Govek Level 3 獨立包裝口罩 莎莎售$19.9/30個

Aeon living plaza

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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