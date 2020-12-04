99%過濾!日本 Daiso 口罩重出江湖 Aeon 售$12/30個

近日口罩供應穩定，市場售價亦漸反回疫前價。在疫前 Aeon Living Plaza 發售的 Daiso 口罩，近日再返貨。



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有網民在 FB 群組報料，在旺角始創的 Aeon Living Plaza 發現有大量日本 Daiso 口罩到貨。到貨的款式是中童尺寸 (145cm x 9.5cm)，提供 BFE99% 過濾，中國製造。售價方面， Daiso 口罩一盒 30 個只售 $12，十分超值。雖然未知其他 Aeon Living Plaza 分店有否同樣到貨，但大家不妨到附近的 Aeon Living Plaza 查看有否發售。

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▲ Aeon living plaza

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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