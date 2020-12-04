冬日感覺! Protector Daily Level 3 口罩 型格靚色搶客

Protector 繼推出 V-Shape 口罩後，再推出新款口罩。



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今次推出新的 Protector Daily 系列口罩，不但已支援 3E>99%，更已成為符合 Level 3 水平的口罩。新口罩除保護力強外，更提供四種冬日感覺型格顏色，包括:Beam (桃紅)、Anko (粉紅)、Whale (霧灰藍) 和 Ceramics (灰)，此配色的口罩在市場上較罕見，適合型格人士使用。口罩設有 17.5 和 16.5mm 尺寸選擇。

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雖然 Protector Daily 系列口罩設計不錯，但其售價要 $120/30個，相比現時同類口罩售價較貴，而且廠方亦沒有標明生產地呢。

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Protector 口罩規格

-BFE >99%

-PFE >99%

-VFE>99%

-ASTM Level 3

-獨立包裝

-一盒 30 個



售價:$120

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(12 月中才發貨)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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