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冬日感覺! Protector Daily Level 3 口罩 型格靚色搶客

行內熱話 02:29 2020/12/04

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Protector 繼推出 V-Shape 口罩後，再推出新款口罩。
  
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次推出新的 Protector Daily 系列口罩，不但已支援 3E>99%，更已成為符合 Level 3 水平的口罩。新口罩除保護力強外，更提供四種冬日感覺型格顏色，包括:Beam (桃紅)、Anko (粉紅)、Whale (霧灰藍) 和 Ceramics (灰)，此配色的口罩在市場上較罕見，適合型格人士使用。口罩設有  17.5 和 16.5mm 尺寸選擇。

【其他內容】 一盒齊三款! 屈臣氏 WatsMask 冬日限定版雪花口罩 獨立包裝售$98盒

雖然 Protector Daily 系列口罩設計不錯，但其售價要 $120/30個，相比現時同類口罩售價較貴，而且廠方亦沒有標明生產地呢。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

其他內容】【附購買連結】香港製造肯納絲 Canuxi Level 3 口罩 獨立包裝售 $48/30個  

Protector 口罩規格 

-BFE >99%
-PFE >99%
-VFE>99%
-ASTM Level 3
-獨立包裝
-一盒 30 個

售價:$120

口罩購買連結<<

(12 月中才發貨)

 

【其他內容】 【附購買連結】$0.7 一個 超抵價! Govek Level 3 獨立包裝口罩 莎莎售$19.9/30個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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