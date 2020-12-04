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【聖誕市道】商場客需求大真聖誕樹供不應求　樓上鋪：英國「現切樹」空運應市

商管策略 19:13 2020/12/04

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聖誕節當然少不免聖誕樹，不論外國和香港對聖誕樹仍有需求，但今年歐美地區出現缺真聖誕樹現象。有香港樓上花店對今年商戶和一般消費者聖誕產品市道樂觀，聖誕裝飾品銷量升近兩倍，貴族松品種聖誕樹一度貨源短缺，仍看好本地聖誕樹產品發展空間及趨勢。

樓上花店鋪 TFK Flower 創辦人 Gary Lau 表示，早前收到消息美國聖誕樹產量減少，早 4 個月前向美國供應商訂貴族松品種聖誕樹，惟 7 月起新冠肺炎疫情反覆貴族松貨源開始短缺，轉售英國諾曼松及格蘭松品種。

【疫市營商】社企食品工場聖誕到會暫停 轉推方便餸包補市場缺口見下頁

左為英國格蘭松品種聖誕節，右為 TFK Flower 出售 3 米以下貴族松品種。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

Gary 透露，原本公司出現貨源不多，部分商場客戶 10 月底已訂聖誕樹，英國供應商「現切樹」或空運回港；至於今年聖誕裝飾品銷量升近兩倍，公司及商場購買聖誕裝飾作佈置。

TFK Flower 以街客為主要客源。Gary 憶述：「今年遇上新冠肺炎疫情，無法回家鄉滯留在港的外籍人士致電求救，不理會品種，只渴求一棵聖誕樹，只為求開心共渡聖誕佳節。」公司原價出售聖誕樹，雖然賺少些，但客戶開心。

【聖誕市道】疫苗運送撞正購物旺季 FedEx・UPS 將迎「物流地獄」見下頁

TFK Flower 手作貴族松

TFK Flower 開業初期已兼賣聖誕樹產品，主要向荷蘭、美國及厄瓜多爾供應商取貨。Gary 說：「初期選擇出售聖誕樹原因是附近豪宅客戶對聖誕樹需求大，繼而開始 X'mas 系列。」

香港地少人多，樓宇家居面積細小眾所周知，Gary 又指：「面積細也會擺放聖誕樹，常規 6 至7 呎聖誕樹。」早前有客人致電查詢，而聖誕樹出現加單情況，故對本地聖誕樹產品市場樂觀。

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撰文 : 鍾采餘

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