  • 16°C
香港時間 : 20201205日 (六) 00:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕市道】商場客多真聖誕樹貨源供不應求　樓上鋪：英國「現切樹」空運應市

商管策略 19:13 2020/12/04

分享：

聖誕節當然少不免聖誕樹，不論外國和香港對聖誕樹仍有需求，但今年歐美地區出現缺真聖誕樹現象。有香港樓上花店對今年商戶和一般消費者聖誕產品市道樂觀，聖誕裝飾品銷量升近兩倍，貴族松品種聖誕樹一度貨源短缺，仍看好本地聖誕樹產品發展空間及趨勢。

樓上花店鋪 TFK Flower 創辦人 Gary Lau 表示，早前收到消息美國聖誕樹產量減少，早 4 個月前向美國供應商訂貴族松品種聖誕樹，惟 7 月起新冠肺炎疫情反覆貴族松貨源開始短缺，轉售英國諾曼松及格蘭松品種。

【疫市營商】社企食品工場聖誕到會暫停 轉推方便餸包補市場缺口見下頁

左為英國格蘭松品種聖誕節，右為 TFK Flower 出售 3 米以下貴族松品種。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

Gary 透露，原本公司出現貨源不多，部分商場客戶 10 月底已訂聖誕樹，英國供應商「現切樹」或空運回港；至於今年聖誕裝飾品銷量升近兩倍，公司及商場購買聖誕裝飾作佈置。

TFK Flower 以街客為主要客源。Gary 憶述：「今年遇上新冠肺炎疫情，無法回家鄉滯留在港的外籍人士致電求救，不理會品種，只渴求一棵聖誕樹，只為求開心共渡聖誕佳節。」公司原價出售聖誕樹，雖然賺少些，但客戶開心。

【聖誕市道】疫苗運送撞正購物旺季 FedEx・UPS 將迎「物流地獄」見下頁

TFK Flower 手作貴族松

TFK Flower 開業初期已兼賣聖誕樹產品，主要向荷蘭、美國及厄瓜多爾供應商取貨。Gary 說：「初期選擇出售聖誕樹原因是附近豪宅客戶對聖誕樹需求大，繼而開始 X'mas 系列。」

香港地少人多，樓宇家居面積細小眾所周知，Gary 又指：「面積細也會擺放聖誕樹，常規 6 至7 呎聖誕樹。」早前有客人致電查詢，而聖誕樹出現加單情況，故對本地聖誕樹產品市場樂觀。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】強制食肆貼安心出行碼生效　麵店寧專做外賣也不貼二維碼
2020/12/02
【疫市營商】強制食肆貼安心出行碼生效　麵店寧專做外賣也不貼二維碼
【管理Tips】要開股東會但有限聚令點算？人事顧問：分房開不違公司條例
2020/12/03
【管理Tips】要開股東會但有限聚令點算？人事顧問：分房開不違公司條例
【管理Tips】疫情反覆如何酬謝員工辛勞　人事顧問：抽獎・選舉嘉許皆可　晚宴到會可免則免
2020/12/03
【管理Tips】疫情反覆如何酬謝員工辛勞　人事顧問：抽獎・選舉嘉許皆可　晚宴到會可免則免
商業營銷 疫情 聖誕節 小店 批發 銷售 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【SME學堂】產品賣貴1倍仍連續15年賺錢！ 日本老牌電器店3大行銷術贏顧客支持
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣