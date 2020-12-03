【附購買連結】香港製造肯納絲 Canuxi Level 3 口罩 獨立包裝售 $48/30個

益成醫療表示，正特價發售肯納絲 Canuxi Level 3 口罩。



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肯納絲 Canuxi 是口罩老牌，現時醫管局也有採用。由即日至 12 月 6 日，肯納絲 Canuxi Level 3 口罩原售 $78 盒，現只需 $48 即可以買到。此口罩香港製造，支援 3E>99%、Level 3 和 Type IIR 口罩。一盒 30 個，獨立包裝。購物滿 $140 即可享免運費。

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肯納絲Canuxi口罩規格

-每盒 30 片 (獨立包裝)

-尺寸: 17.5 x 9.5cm

-ASTM F2100-19 Level 3

-EN14683 Type IIR

-細菌過濾率BFE≧99%

-微粒子過濾率PFE≧99%

-病毒過濾效率VFE≧99%

-香港製，十萬級無塵車間 ISO 14644-1 Class 8生產

售價:$48

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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