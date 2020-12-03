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【附購買連結】香港製造肯納絲 Canuxi Level 3 口罩 獨立包裝售 $48/30個

行內熱話 19:41 2020/12/03

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益成醫療表示，正特價發售肯納絲 Canuxi  Level 3 口罩。
 
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

肯納絲 Canuxi 是口罩老牌，現時醫管局也有採用。由即日至 12 月 6 日，肯納絲 Canuxi Level 3 口罩原售 $78 盒，現只需 $48 即可以買到。此口罩香港製造，支援 3E>99%、Level 3 和 Type IIR 口罩。一盒 30 個，獨立包裝。購物滿 $140 即可享免運費。

【其他內容】 一盒齊三款! 屈臣氏 WatsMask 冬日限定版雪花口罩 獨立包裝售$98盒

肯納絲Canuxi口罩規格

-每盒 30 片 (獨立包裝)
-尺寸: 17.5 x 9.5cm
-ASTM F2100-19 Level 3
-EN14683 Type IIR
-細菌過濾率BFE≧99%
-微粒子過濾率PFE≧99%
-病毒過濾效率VFE≧99%
-香港製，十萬級無塵車間 ISO 14644-1 Class 8生產

 售價:$48

口罩購買連結<<

【其他內容】 【附購買連結】$0.7 一個 超抵價! Govek Level 3 獨立包裝口罩 莎莎售$19.9/30個

其他內容】 【附購買連結】HKTV Mall 竟有新款口罩賣! My Melody & KUROMI/布丁狗口罩 售$84/30個 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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