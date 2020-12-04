【SME學堂】Pizza Hut 創辦人病逝　回顧如何由單幢街舖變「薄餅王國」

美國薄餅連鎖品牌必勝客（Pizza Hut）創辦人 Frank Carney 近日因肺炎病逝，享年 82 歲。他與胞兄 Dan Carney 於 1958 年在堪薩斯州的 Wichita 創立 Pizza Hut 快餐王國。究竟 Frank Carney 如何由 600 美元借款創業，到去年每間必勝客年收入逾 7 億 1,400 萬美元（約港幣 55 億 3,400 萬元）呢？

1958 年，當時還是是學生的 Frank Carney 哥哥 Dan 向母親借 600 美元，在家族擁有的卡尼市場（Carney's Market）附近開始薄餅事業。直到 1977 年，百事（PepsiCo）以 3 億美元收購必勝客，1997 年必勝客再併入百勝餐飲集團（YUM! Brands）。

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▲ 卡尼與哥哥Dan首間開設的必勝客，現已移至威契塔州立大學內

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Frank Carney 更涉足食品、地產、石油與天然氣、汽車業、租賃及休閒等行業。當時卡尼投資約 20 間公司，其中只有 5 間賺錢，但哥哥 Dan Carney 聲稱，算起來其實獲利不算差。

到 90 年代，當時百事決定將必勝客總部由威 Wichita 遷至得州達拉斯（Dallas）時，卡尼認為這是錯誤決定，也讓他決心成為 Papa John's Pizza 加盟商，在 Wichita 市場跟前商業夥伴競爭。

Frank Carney 曾擁有 Papa John's Pizza 規模最大的加盟店，品牌在新冠肺炎疫情期間的北美同店銷售增長 33.5%，全球同店銷售則增長 7%，即使受疫情影響，Papa John's 的銷售表現卻逆市成長。

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Photo：Sanjay Acharya、Restaurant Business Magazine、Ildar Sagdejev