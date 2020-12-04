【疫市營商】德勤：奢侈品百強去年收入逾 2 萬億　歐洲公司受惠中美日增長率急降

德勤（Deloitte）《2020全球奢侈品力量》報告顯示，全球最大 100 家奢侈品公司去財年總銷售額為 2,810 億美元（約港幣 21,784 億元），較上年財年的 2,470 億元美元上升 340 億元。總部設於中國、日本和美國的奢侈品百強公司銷售年複合增長率（CAGR）大幅下降，設於總部的歐洲企業有所上升。

在全球奢侈品公司百強之中，其中 12 間公司表現出眾公司於銷售增長率及複合淨利潤率均錄得雙位數字。

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十大奢侈品公司 2019 財年銷售額首次佔百強總銷售額超過一半（51.2%），十強公司增長高於百強，分別為 11.9% 和 8.5%。 當中除英國增速錄得些微下降外，總部設於歐洲的奢侈品企業皆上升，而總部設於中國、日本和美國的奢侈品百強公司，在 2019 財年的銷售複合增長率按年大幅下降。



最近奢侈品公司大力投資「綠色」（環保）科技以及其他對抗氣候變化的措施，包括：碳補償，隨著消費者需求和環境不斷改變，這些新生價值和觀念有助推動供應鏈的創新轉型，也成為改變行業的變革因素。

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德勤亞太消費品及零售行業主管合夥人張天兵認為，新冠肺炎疫情下全球旅遊業停滯，卻依然不減中國消費者對進口奢侈品的需求。雖然受到 2018 年高基數的影響，中國奢侈品公司於去年的複合增長率下降了超過一半至 9.1%，但仍然在各個國家中排名第二。

德勤歐洲、中東和非洲地區時裝與奢侈品行業主管合夥人 Patrizia Arienti 則稱：「新冠肺炎疫情無疑加快了各品牌採納新價值創造模式的步伐。奢侈品公司前所未有地重視數碼技術的應用，以提升客戶目前的消費體驗。」

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