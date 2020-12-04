  • 16°C
香港時間 : 20201204日 (五) 21:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】德勤：奢侈品百強去年收入逾 2 萬億　歐洲公司受惠中美日增長率急降

業界頭條 07:28 2020/12/04

分享：

德勤（Deloitte）《2020全球奢侈品力量》報告顯示，全球最大 100 家奢侈品公司去財年總銷售額為 2,810 億美元（約港幣 21,784 億元），較上年財年的 2,470 億元美元上升 340 億元。總部設於中國、日本和美國的奢侈品百強公司銷售年複合增長率（CAGR）大幅下降，設於總部的歐洲企業有所上升。

在全球奢侈品公司百強之中，其中 12 間公司表現出眾公司於銷售增長率及複合淨利潤率均錄得雙位數字。

疫情催生宅經濟！ 美國Black Friday單日消費額達697億 哪些商品最好賣？見下頁

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁

十大奢侈品公司 2019 財年銷售額首次佔百強總銷售額超過一半（51.2%），十強公司增長高於百強，分別為 11.9% 和 8.5%。 當中除英國增速錄得些微下降外，總部設於歐洲的奢侈品企業皆上升，而總部設於中國、日本和美國的奢侈品百強公司，在 2019 財年的銷售複合增長率按年大幅下降。
 
最近奢侈品公司大力投資「綠色」（環保）科技以及其他對抗氣候變化的措施，包括：碳補償，隨著消費者需求和環境不斷改變，這些新生價值和觀念有助推動供應鏈的創新轉型，也成為改變行業的變革因素。

【大灣區工作】施政報告措施促港青融入大灣區 調查：逾8成半港青最重視收入見下頁】 

德勤亞太消費品及零售行業主管合夥人張天兵認為，新冠肺炎疫情下全球旅遊業停滯，卻依然不減中國消費者對進口奢侈品的需求。雖然受到 2018 年高基數的影響，中國奢侈品公司於去年的複合增長率下降了超過一半至 9.1%，但仍然在各個國家中排名第二。

德勤歐洲、中東和非洲地區時裝與奢侈品行業主管合夥人 Patrizia Arienti 則稱：「新冠肺炎疫情無疑加快了各品牌採納新價值創造模式的步伐。奢侈品公司前所未有地重視數碼技術的應用，以提升客戶目前的消費體驗。」

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Pexels、kuhnmi

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】施政報告稱以科技助的士業重生　租車司機：不整頓行業制度只會徒勞無功
2020/12/02
【疫市營商】施政報告稱以科技助的士業重生　租車司機：不整頓行業制度只會徒勞無功
【大灣區工作】施政報告措施促港青融入大灣區　調查：逾8成半港青最重視收入
2020/12/03
【大灣區工作】施政報告措施促港青融入大灣區　調查：逾8成半港青最重視收入
市場拓展 數碼轉型 疫情 珠寶 零售 時尚 銷售 亞太 中國 日本

上一篇文章

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）

下一篇文章

Startup悲報！RISE創業會議離開香港轉到馬來西亞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣