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【市況逆轉】「內循環」助攻！外國品牌市佔率跌　內地消費者轉買「中國製造」

商管策略 18:09 2020/12/03

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近年中國不少國產品牌冒起，價格比外國品牌便宜，吸引消費者購買，加上本土電商削弱跨國品牌優勢，導致外國品牌在中國的市佔率下跌。《彭博》指出，新冠肺炎大流行正在加速這個趨勢，令中國消費者開始接受「國產貨」。

報道指，最具代表性的例子為三鹿集團的「三聚氰胺奶粉」事件令中國父母轉買雀巢（Nestlé）、達能（Danone）等外國品牌奶粉。但過去 2 年，中國奶粉品牌「飛鶴」已是內地市場領導者，強調其產品是「更適合中國寶寶體質的奶粉」。

中國向澳洲入口紅酒收逾2倍「保證金」 轉飲中國本地紅酒是商機？見下頁

三聚氰胺奶粉事件導致中國父母紛紛轉買外國品牌，如雀巢（Nestlé）、達能（Danone）的奶粉

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

三鹿集團最新業績顯示，上半年多賺 57% 至 27.5 億元人民幣，其中高檔嬰幼兒配方奶粉產品系列的收益急升 73% 至 67.7 億元，而普通嬰幼兒配方奶粉產品系列的收益亦增加 9.4%。

美國品牌研究機構 World Brand Lab 指出，過去 4 年中國 500 個頂級品牌的總價值倍增至約 38,000 億美元。安踏體育在 2018 年超越 Nike 成為中國第 2 大體育品牌，僅次於 Adidas。至於國產彩妝品牌「完美日記」，去年在中國的市佔率達 4% ，超越亞曼尼（Giorgio Armani）和蘭蔻 (Lancôme)。

各國供應鏈撤出無影響！KPMG：中國今年有望成世界第1消費大國見下頁

國產彩妝品牌「完美日記」，去年在中國的市佔率達4% ，超越亞曼尼 (Giorgio Armani) 和蘭蔻 (Lancôme)

貝恩策略顧問（Bain＆Co）合夥人鄧旻表示，中國彩妝品牌崛起可歸因於他們一開始集中網上宣傳，與跨國品牌傾向開返設實體店面有所不同。

中國消費者對外國品牌需求減 專家：民族主義情緒非主因見下頁

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Photo﹕China Mike、Quartz、完美日記

撰文 : 廖淑瑩

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