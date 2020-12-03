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消息:周五香港初步確診 121 宗 又單日破百宗

行內熱話 16:45 2020/12/03

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香港進入第四波，疫情反覆，衛生署昨日 (12 月 3 日) 指的確診個案達 90 人，當中 11 宗為輸入個案，更有 31 宗為本地無源頭。確診人士中，歌舞群組達 21 人、日山康城地盤群組為 5 人，方樹泉護理院群組為 2 人。初步確診超過 60 人。張竹君表示，31 宗為本地無源頭令人擔人。
 
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但有消息指，今日 (12 月 4 日) 的初步確診個案達 112 人，又重回單日破百宗的水平。

為應對聖誕回港的留學生，田北辰指帝盛酒店旗下 4 間酒店有興趣租給政府作指定檢疫酒店。當中包括旺角帝盛酒店、灣仔帝盛酒店，灣仔香港麗悅酒店和荃灣帝盛酒店，共提供約 1,400 間房間。

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撰文 : 張文啟

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