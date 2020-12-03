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Startup悲報！RISE創業會議離開香港轉到馬來西亞

業界頭條 16:04 2020/12/03

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原定 2020 年舉行的香港初創盛事 RISE Conference 本改期至 2021 年 3 月，然後因新冠肺炎疫情又變成網上會議，現在主辦單位 Web Summit 宣布 RISE 離開香港， 2022 年改在馬來西亞吉隆坡舉行。

至於 Web Summit 2022 會議除了 11 月在葡萄牙里斯本舉行，並新增 Web Summit Tokyo,  將在 2022 年 9 月舉辦，預計會舉辦 5 屆。

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外電指出，RISE 已跟馬來西亞 Digital Economy Corporation（MDEC）簽定 10 年的合作協議，即是該活動短期內回歸香港的機會很微。據悉，在香港舉辦了 5 次 RISE 之後，在吉隆坡舉行的將是可以面對面接觸的會議。

Web Summit 聯合創始人兼執行官 Paddy Cosgrave 在新聞稿中表示，一直在尋找舉行活動的最佳地點，除了在葡萄牙的里斯本，現在確認了一個 10 年的場地，令人難以置信。

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Web Summit 今年原定在里斯本的活動亦因新冠肺炎疫情關係改到網上進行，活動本周正進行中，預計 Paddy Cosgrave 稍後會就 RISE 活動發表詳細資料。他亦在新聞稿中提到，非常感謝香港在過去 5 年為 RISE 提供支持。並在香港認識了不少朋友，他強調不是要與香港說再見，希望將來能回來舉行一個全新的活動。

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撰文 : 彭振濠

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