  • 17°C
香港時間 : 20201204日 (五) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情新世代？】依賴科技・工作環境虛擬化　疫情催生「C世代」改變職場環境

商管策略 08:26 2020/12/04

分享：

現時剛步入職場的大多是「Z世代」（即 1990 年至 2000 年出生的人），但因為一場新冠肺炎，令 Z 世代末端出現「C世代」 （COVID Generation），美國銀行最新研究報告指出，C世代將是無法跟科技剝離的一代。

不過美國銀行認為，「C世代」跟「Z世代」有多個分別。首先，新冠肺炎疫情「大流行」將改變這代人的互動方式，令親密的行為如擁抱都可以抽象化，並將工作和課堂變得虛擬化。該報告亦指出，由個性化教學的網上輔導員到度身定造食品需求的外賣服務，C世代不可能生活在沒有科技應用的地方，特別在工作方面。

醫護界也不能幸免！10 種新冠肺炎疫情後可能消失的職位類別見下頁

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

美國銀行最新研究報告指出，「C世代」將是無法脫離科技的一代。

實體零售打不死！American Eagle 三招攻單一客群收入逆市增32％見下頁

至於跟「C世代」緊密相連的「Z世代」正值黃金期，除了擁有巨大影響力，其經濟實力也是所有世代中增長最快。預計到 2030 年，Z世代的收入將在他們進入職場所時增加 5 倍，達到 330,000 億美元，佔全球收入的 1/4 以上，直到 2031 年將超過「Y世代/千禧世代」（約指 80、90 後）的收入。

其他報告也指出，Z世代帶來最大的影響力就是數碼化，他們在技術和創新發展為好的時代中成長。Z世代會採用各種新科技，而他們的生活模式影響整個世界。

麥當勞・可口可樂重設CMO職位 兩大任務應對後疫情市況逆轉見下頁

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Unsplash、拾壹城話

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【管理Tips】天氣轉涼秋天懶洋洋？建立「專屬系統」4 招提升工作效率
2020/12/01
【管理Tips】天氣轉涼秋天懶洋洋？建立「專屬系統」4 招提升工作效率
【管理Tips】更勝WFH？聯合利華紐西蘭推行每周工作4天毋須減薪
2020/12/01
【管理Tips】更勝WFH？聯合利華紐西蘭推行每周工作4天毋須減薪
職場文化 數碼轉型 商業營銷 行政管理 疫情 創新科技及應用 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【疫市營商】限聚令時寬時緊折騰小食肆　燒臘飯店：無計可施惟有等遊客回歸

下一篇文章

【管理Tips】升上主管突然被討厭？新手上司必改 3 種壞行為
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣