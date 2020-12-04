現時剛步入職場的大多是「Z世代」（即 1990 年至 2000 年出生的人），但因為一場新冠肺炎，令 Z 世代末端出現「C世代」 （COVID Generation），美國銀行最新研究報告指出，C世代將是無法跟科技剝離的一代。

不過美國銀行認為，「C世代」跟「Z世代」有多個分別。首先，新冠肺炎疫情「大流行」將改變這代人的互動方式，令親密的行為如擁抱都可以抽象化，並將工作和課堂變得虛擬化。該報告亦指出，由個性化教學的網上輔導員到度身定造食品需求的外賣服務，C世代不可能生活在沒有科技應用的地方，特別在工作方面。

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▲ 美國銀行最新研究報告指出，「C世代」將是無法脫離科技的一代。

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至於跟「C世代」緊密相連的「Z世代」正值黃金期，除了擁有巨大影響力，其經濟實力也是所有世代中增長最快。預計到 2030 年，Z世代的收入將在他們進入職場所時增加 5 倍，達到 330,000 億美元，佔全球收入的 1/4 以上，直到 2031 年將超過「Y世代/千禧世代」（約指 80、90 後）的收入。

其他報告也指出，Z世代帶來最大的影響力就是數碼化，他們在技術和創新發展為好的時代中成長。Z世代會採用各種新科技，而他們的生活模式影響整個世界。

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Photo：Unsplash、拾壹城話