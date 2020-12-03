  • 19°C
香港時間 : 20201203日 (四) 17:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超多款式】WALLS BY FAMILY MASK 靚靚圖案口罩 卓悅減價售 $10/7片

行內熱話 15:37 2020/12/03

分享：

 卓悅表示，正發售 WALLS BY FAMILY MASK 圖案口罩。
 
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

店方指，現時一系列 WALLS BY FAMILY MASK 圖案口罩正進行大優惠。用戶到各卓悅門市，即可以自行選購各圖案口罩，款式超多，售價為 $10/7 片。

WALLS BY FAMILY MASK 圖案口罩

【其他內容】 一盒齊三款! 屈臣氏 WatsMask 冬日限定版雪花口罩 獨立包裝售$98盒

Walls 口罩規格

-樣板檢測符合BFE 99% PFE 99%
-通過國際SGS檢測達到美國標準 ASTM Level 1
-尺寸：175 x 95 mm (+/-5mm)
-中國製造

售價:$10/7片

【其他內容】 【附購買連結】$0.7 一個 超抵價! Govek Level 3 獨立包裝口罩 莎莎售$19.9/30個

其他內容】 【附購買連結】HKTV Mall 竟有新款口罩賣! My Melody & KUROMI/布丁狗口罩 售$84/30個 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【潮玩紅白藍】HonHonshop x 獅子山口罩 紅白藍港式系列口罩 獨立包裝售$128/30個
今日
【潮玩紅白藍】HonHonshop x 獅子山口罩 紅白藍港式系列口罩 獨立包裝售$128/30個
【3E>99%】日本YOKOISADA YS Level 2 口罩售$89/50個
今日
【3E>99%】日本YOKOISADA YS Level 2 口罩售$89/50個
【附購買連結】PFE/BFE<99%! 香港 Tri Care 口罩半價發售 售 $48/50個起
今日
【附購買連結】PFE/BFE<99%! 香港 Tri Care 口罩半價發售 售 $48/50個起
著數優惠 口罩 卓悅

上一篇文章

【共 21 款!】Medeis 7 大聖誕系列口罩 Level 3 售 $99 盒 附購買連結

下一篇文章

【附購買連結】PFE/BFE<99%! 香港 Tri Care 口罩半價發售 售 $48/50個起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣