【超多款式】WALLS BY FAMILY MASK 靚靚圖案口罩 卓悅減價售 $10/7片

卓悅表示，正發售 WALLS BY FAMILY MASK 圖案口罩。



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店方指，現時一系列 WALLS BY FAMILY MASK 圖案口罩正進行大優惠。用戶到各卓悅門市，即可以自行選購各圖案口罩，款式超多，售價為 $10/7 片。

▲ WALLS BY FAMILY MASK 圖案口罩

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Walls 口罩規格

-樣板檢測符合BFE 99% PFE 99%

-通過國際SGS檢測達到美國標準 ASTM Level 1

-尺寸：175 x 95 mm (+/-5mm)

-中國製造

售價:$10/7片

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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