【疫市營商】限聚令時寬時緊折騰小食肆　燒臘飯店：無計可施惟有等遊客回歸

近日本港新冠肺炎確診數字進一步擴大，政府收緊一系列社交距離措施，食肆 2 人一枱限聚令，堂食至晚上 10 時。位於鵝頸橋街市熟食中心小型食肆指，只能盡力配合政策，待入境放寬遊客生意回復，才可解開死局。

限聚令放寬又收緊食肆也折騰，早上時份位於鵝頸橋街市熟食中心，食客光顧人數不少。海記燒臘飯店負責人梁海泉表示：「生意額因新冠肺炎疫情下跌 5 成，以往酒樓也有向我們取貨，惟現時酒樓無生意，我們又少了一筆生意。」

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▲ 最新限聚令實施後，早市時段食客光顧人數不少。

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鵝頸橋街市熟食中心按枱劃分座位，海記燒臘飯店合共 8 張枱。梁海泉又稱：「兩小時中午飯加上 2 人 1 枱，每人用餐時間 10 至 20 分鐘，可想而知損失多大。」

新冠肺炎疫情下政府實施社交距離限制，食肆也盡力配合，犧牲少少生意難免。他又指：「期望疫苗能盡快推出，經濟回復生機。現時無遊客光顧無計可施，只有等疫情過去，全球政府放寬出入境限制，否則這個死局也難解開。」

▲ 海記燒臘飯店負責人梁海泉

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