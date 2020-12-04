  • 17°C
香港時間 : 20201204日 (五) 11:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】限聚令時寬時緊折騰小食肆　燒臘飯店：無計可施惟有等遊客回歸

商管策略 10:00 2020/12/04

分享：

近日本港新冠肺炎確診數字進一步擴大，政府收緊一系列社交距離措施，食肆 2 人一枱限聚令，堂食至晚上 10 時。位於鵝頸橋街市熟食中心小型食肆指，只能盡力配合政策，待入境放寬遊客生意回復，才可解開死局。

限聚令放寬又收緊食肆也折騰，早上時份位於鵝頸橋街市熟食中心，食客光顧人數不少。海記燒臘飯店負責人梁海泉表示：「生意額因新冠肺炎疫情下跌 5 成，以往酒樓也有向我們取貨，惟現時酒樓無生意，我們又少了一筆生意。」

【管理Tips】要開股東會但有限聚令點算？人事顧問：分房開不違公司條例​​​​​​見下頁】​ 

最新限聚令實施後，早市時段食客光顧人數不少。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁

鵝頸橋街市熟食中心按枱劃分座位，海記燒臘飯店合共 8 張枱。梁海泉又稱：「兩小時中午飯加上 2 人 1 枱，每人用餐時間 10 至 20 分鐘，可想而知損失多大。」

新冠肺炎疫情下政府實施社交距離限制，食肆也盡力配合，犧牲少少生意難免。他又指：「期望疫苗能盡快推出，經濟回復生機。現時無遊客光顧無計可施，只有等疫情過去，全球政府放寬出入境限制，否則這個死局也難解開。」

海記燒臘飯店負責人梁海泉

【限聚令收緊】疫情反彈本地遊隨時停？消息：政府將取消旅行團每團30人豁免【見下頁】 

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】強制食肆貼安心出行碼生效　麵店寧專做外賣也不貼二維碼
2020/12/02
【疫市營商】強制食肆貼安心出行碼生效　麵店寧專做外賣也不貼二維碼
【管理Tips】疫情反覆如何酬謝員工辛勞　人事顧問：抽獎・選舉嘉許皆可　晚宴到會可免則免
2020/12/03
【管理Tips】疫情反覆如何酬謝員工辛勞　人事顧問：抽獎・選舉嘉許皆可　晚宴到會可免則免
疫情 商業營銷 限聚令 小店 酒樓 餐飲 新冠肺炎疫情 街市

下一篇文章

【疫情新世代？】依賴科技・工作環境虛擬化　疫情催生「C世代」改變職場環境
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣