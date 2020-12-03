【紅酒大戰】中國向澳洲入口紅酒收逾2倍「保證金」 轉飲中國本地紅酒是商機？

一張「假照片」，令中澳關係急速惡化，亦令營商貿易環境變差。中國早前對澳洲葡萄酒開徵超過 200% 的反傾銷保證金，引發全球 19 個國家號召市民在 12 月購買及飲用澳洲紅酒。中國是澳洲最大的紅酒出口國，在這次「紅酒大戰」下，轉飲國內紅酒又可行嗎？

澳洲廣播公司（ABC）報道，中國是澳洲葡萄酒最大的出口地區，去年的出口價值約為 12.5 億澳元。另據澳洲葡萄酒管理局（Wine Australia）在 Global Trade Atlas 上發表的出入口數據顯示，截至 2020 年 5 月的 12 個月內，澳洲在中國葡萄酒入口額度中佔 37%，遙遙領先法國的 27%、智利的 13%，以及意大利的 6%。

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▲ 中國是澳洲葡萄酒最大的出口市場，去年的出口價值約為 12.5 億澳元

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雖然中國對澳洲進口紅酒徵收保證金，看似有利國內紅酒品牌發展，但他們亦面對不同問題。WBO 葡萄酒商學院院長楊徵建表示，中國葡萄酒市場以社交場景為主，但在新冠肺炎疫情期間社交場合減少，加上葡萄酒在家庭消費場景還未普及，導致國內紅酒市場出現「單腳走路」的情況。

張裕集團的數據顯示，國內葡萄酒在社交場景的消費量佔 90%，而家庭消費的比例只有 10%，因此國內葡萄酒產業在疫情下的經營受到挑戰。

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▲ 中國葡萄酒市場以社交場景為主

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