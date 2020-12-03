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【聖誕商機】Microsoft進軍時裝界？Windows像素風聖誕醜冷衫竟賣斷市

商管策略 19:31 2020/12/03

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臨近聖誕，又是商家出擊「搵真銀」之時。科技巨企微軟（Microsoft）最近進軍時裝界，推出聖誕醜冷衫（MS Paint Ugly Sweater），冷衫以經典應用軟件《小畫家》（MS Paint）為主題，配上懷舊的《Windows》像素風格。雖然 IT 公司賣冷衫 sell 標誌不是人人能接受，但這件冷衫已經售罄。

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這件「醜冷衫」以經典應用軟件《小畫家》為主題，配搭像素風格的滴管、油漆刷及開始鍵符號，讓整件冷衫都是懷舊的《Windows》像素風格。雖然冷衫的款式醜，卻心意滿滿：微軟會把此冷衫的收益金額捐給「Girls Who Code」婦女編程培訓的非牟利機構。

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其實早在 2018 年微軟曾經推出以《Windows 95》為主題的冷衫，到 2019 年則推出《Windows XP》圖案冷衫。在 2020 年，則換成《小畫家》主題。目前 3 件冷衫都在微軟網站售賣，但一早已售罄。

微軟曾經推出以Windows 95和Windows XP為主題的冷衫

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Photo﹕Microsoft

撰文 : 廖淑瑩

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