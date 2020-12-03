【大灣區工作】施政報告措施促港青融入大灣區　調查：逾8成半港青最重視收入

特首林鄭月娥在新一份《施政報告》提出多項協助香港青年融入大灣區的措施，包括就業和創業計劃。政府雖然鼓勵年青人到大灣區就業或創業，但有調查顯示，有超過 8 成半青年認為到外地發展最重視收入水平。

香港廣東青年總會最近關於香港青年大灣區發展的調查發現，香港青年考慮到其他國家或地區發展時，最重視收入水平，逾 8 成半受訪者認為「收入水平高」重要或很重要；其次是「語言障礙」，佔 77.4%；而認為「生活成本低」重要或很重要則有 76.2% 。

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當問及大灣區發展的行業興趣時，超過 4 成受訪者希望在創科業、高新技術、商業分析及金融科技業（FinTech）發展；有 23.6% 受訪者選擇金融業；至於偏好進出口、批發及零售則有 21%。至於排行第 4 及第 5 是新媒體以及演藝、藝術等行業，分別有 19.7% 及 16.3% 。

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▲ 香港青年考慮到其他國家或地區發展時，最重視收入水平，逾8成半受訪者認為「收入水平高」重要或很重要

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上周公布的《施政報告》中，當局推出大灣區青年就業計劃，資助在本地及大灣區的企業聘請本地大學畢業生到大灣區內工作，名額 2,000 個，主要為創科職位。政府又要求每月薪金至少為港幣 1.8 萬元，計劃下企業可向政府申請每月 1 萬元的資助，最長為期 18 個月，計劃預計在今年底開始。

此外，民政事務局資助逾 10 個非政府機構推行「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，預計批出約港幣 1 億元，為近 200 間青年初創企業提供資助及向約 4,000 名青年提供服務。

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Photo：American Express、拾壹城話