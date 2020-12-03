【附購買連結】PFE/BFE＜99%! Tri Care 口罩半價發售 售 $48/50個起

香港 Tri Care 口罩一直有一批支持者，最近代理跟網店 Foxbuy 合作，半價發售各款 Tri Care 口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

現時 Tri Care 口罩分別有成人、中童和小童尺寸，售價和規格一樣，但現時廠方除有台灣製造的版本外，還有中國製造版本。台灣製造版本支援 3E<99%，為 Level 2 口罩，一盒 50 個非獨立包裝原價為 $158，現售 $78。

▲ Tri Care 口罩

另一款為中國製版本，同設成人、中童和小童尺寸，支援 PFE/BFE<99%，一盒 50 個，獨立包裝原價為 $98，現售 $48。

【其他內容】【突破困局】一盒齊三款! 屈臣氏 WatsMask 冬日限定版雪花口罩 獨立包裝售$98盒

▲ Tri Care 口罩

口罩購買連結<<

【其他內容】 【附購買連結】$0.7 一個 超抵價! Govek Level 3 獨立包裝口罩 莎莎售$19.9/30個

▲ Tri Care 口罩 "> ▲ Tri Care 口罩

【其他內容】 【附購買連結】HKTV Mall 竟有新款口罩賣! My Melody & KUROMI/布丁狗口罩 售$84/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】