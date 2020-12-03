【潮玩紅白藍】HonHonshop x 獅子山口罩 紅白藍港式系列口罩 獨立包裝售$128/30個

不斷玩香港本土元素的香港口罩廠獅子山口罩，將推紅白藍港式系列口罩。



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獅子山口罩今次跟本地文創藝術商店 Hon @honhonshopHK 合作，推出採用港式紅白藍Pattern 和八哥犬元素創作的口罩。新口罩會在 12 月 4 日發售，售 $128/30個。

▲ HonHonshop x 獅子山口罩

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▲ HonHonshop x 獅子山口罩

發售時間:

12月4日 (星期五) 6PM

出貨日期：12月 20 日- 27日

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獅子山口罩口罩規格

-尺寸：17.5 x 9.3 cm

-規格：ASTM F2100-19 Level 3

-BFE，PFE ≥ 99%

-Delta P < 5

-獨立包裝

-一盒 30 個

售價：$128/30個

套裝價：$298/2盒+同系列環保袋乙個

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▲ HonHonshop x 獅子山口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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