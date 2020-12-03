【附購買連結】Squly & Friends x 同舟 Level 3聖誕口罩 多種款式獨立包裝售$25包

同舟表示，現跟香港新 OEM 口罩廠合作，獨家推出 Squly & Friends 口罩。



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Squly & Friends 是由工程師 Cyril 及設計師 Claudy 聯手創立的，今次口罩就是採用了牠們創作具聖誕氣氛的口罩。這聖誕口罩有三款設計，支援 3E>99% 和 Level 3 規格，售價為 $26/6 個，全獨立包裝，但注意款式隨機。

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▲ Squly & Friends x 同舟 Level 3聖誕口罩 ▼ 點擊圖片放大

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同舟口罩規格

-一包六個口罩 (款式隨機)

-全獨立包裝

-三個不同尺寸

- Size S : 125 x 85mm

- Size M : 145 x 85mm

- Size L : 175 x 95mm

-SGS認證 ASTM F2100 Level 3

-醫用口罩的歐盟標準 EN14683 IIR

-口罩過濾效能BFE, PFE, VFE ≥ 99%

-香港製造

售價:$25/包 , $139/6包

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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