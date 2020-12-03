  • 18°C
香港時間 : 20201203日 (四) 01:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【幫助弱勢社群】深水埗明哥送暖派過百張棉被 助無家者對抗寒流

行內熱話 01:13 2020/12/03

分享：

香港近日受東北季候風影響氣溫逐步下降，本周六（5 日）最低氣溫將跌到 14℃，北區更將低見 11℃。對於無家者來説，一張棉被就已經可以幫得上很多忙。深水埗明哥近日就聯同一班義工派發過百張棉被給無家者，希望幫他們在第四波疫情下對抗寒流。
   
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

北河同行官方 Facebook 專頁今日分享多張照片，表示明哥經常「思量」的不只是明嫂，而是一班朝不保晚的無家者及基層。日前他們收到有心人致電希望能捐贈百多張棉被予露宿街頭的無家者，而明哥就跟義工一同幫手，親手將棉被送到無家者的手中。

不少網民都紛紛留言，感謝有心人、明哥及各義工送暖，並感謝他們的愛心舉動。近排日夜溫差較大，大家都要注意保暖呢！

【其他內容】 【附購買連結】$0.7 一個 超抵價! Govek Level 3 獨立包裝口罩 莎莎售$19.9/30個

其他內容】  【附購買詳情】全日本製3E>99%! KOWA 三次元口罩 莎莎售 $28 包

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 梁綺文

相關文章

【疫市營商】捷克鋼琴商因政治事件被中國取消定單　轉銷台灣定單大增補數
2020/12/02
【疫市營商】捷克鋼琴商因政治事件被中國取消定單　轉銷台灣定單大增補數
【疫市營商】強制食肆貼安心出行碼生效　麵店寧專做外賣也不貼二維碼
2020/12/02
【疫市營商】強制食肆貼安心出行碼生效　麵店寧專做外賣也不貼二維碼
【管理Tips】疫情反覆如何酬謝員工辛勞　人事顧問：抽獎・選舉嘉許皆可　晚宴到會可免則免
2020/12/02
【管理Tips】疫情反覆如何酬謝員工辛勞　人事顧問：抽獎・選舉嘉許皆可　晚宴到會可免則免
快適嘉納米彩色圖案口罩! 海皇粥店賣 $10/5個
2020/12/02
快適嘉納米彩色圖案口罩! 海皇粥店賣 $10/5個
疫情 義工 香港 深水埗

下一篇文章

快適嘉納米彩色圖案口罩! 海皇粥店賣 $10/5個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣