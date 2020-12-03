【幫助弱勢社群】深水埗明哥送暖派過百張棉被 助無家者對抗寒流

香港近日受東北季候風影響氣溫逐步下降，本周六（5 日）最低氣溫將跌到 14℃，北區更將低見 11℃。對於無家者來説，一張棉被就已經可以幫得上很多忙。深水埗明哥近日就聯同一班義工派發過百張棉被給無家者，希望幫他們在第四波疫情下對抗寒流。



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北河同行官方 Facebook 專頁今日分享多張照片，表示明哥經常「思量」的不只是明嫂，而是一班朝不保晚的無家者及基層。日前他們收到有心人致電希望能捐贈百多張棉被予露宿街頭的無家者，而明哥就跟義工一同幫手，親手將棉被送到無家者的手中。

不少網民都紛紛留言，感謝有心人、明哥及各義工送暖，並感謝他們的愛心舉動。近排日夜溫差較大，大家都要注意保暖呢！

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