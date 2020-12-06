【香港製造】中大畢業生創手工啤品牌　嚴選銷售點保品質疫市打好口碑

香港手工啤品牌近年百花齊放，有大學生甫畢業即投身這門新興行業，為了做好口碑，他在銷售上極其嚴格，只願意供貨予懂得貯藏手工啤的店家，寧缺勿濫，做好口碑為先。

畢業於香港中文大學化學系的 Linus Hung，在大學之始便跟手工啤結下不解之緣，大學二年級時便開始自釀啤酒，畢業後隨即於 2019 年 3 月設立自家酒廠，月產 1000 升手工啤。他說：「品牌叫『認真騮』（SeriousＭonkey），是因為釀酒是非常認真的事，同時內核又好玩變化又多，就好像馬騮般。現時雖然產量雖然不大，但至今我們推出了差不多 20 款酒，我們更持續了半年每個月出 3 款酒。 」

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▲ 「認真騮」創辦人 Linus Hung。

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新冠肺炎疫情打擊全球酒業銷情，「認真騮」本來主力為酒吧批發 30 公升裝啤酒，惟近年酒吧生意急跌，供應商也要轉型，如力推 330 毫升玻璃樽裝產品，由於零售裝涉及洗樽、消毒、運輸，工作量急增 4 倍，為了月產 3,000 枝啤酒更要招聘額外人手。

▲ 期間限定的荔枝酒用上本地荔枝「糯米糍」，亦是旋速售罄。

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雖然 Linus 釀酒資歷尚淺，但對於捉緊港人心態、口味已甚有心得，除了以多種味道裝款式來保持品牌新鮮感外，各款口味都別出心裁：「今年主打酒款『認真啤』麥芽風味較出，釀造的糖化過程中用上了逐步糖化酶，工序複雜，但味道會更加圓滿，非常適合入門顧客。我們也有強調啤酒花味的 IPA ，IPA 全名為 India Pale Ale，是主打濃烈啤酒花香的酒款，缺點是比較苦。我們釀製的『Mermaid’s Punch』是 Imperial India Pale Ale ，IIPA 比 IPA 更苦，不過苦其實也有多種變化，除了苦澀外也可以是順滑。而這款主打順滑易入口的酒更在『國泰航空香港國際美酒品評大賽 IPA 組』獲得銅獎，是很大鼓舞。」

▲ 「楊枝甘露啤」是近期主打產品，火速售罄，但太快賣完同時也會窒礙推廣。

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Linus 又指香港人喜歡能帶來共鳴的產品，所以之前便採用了本地荔枝釀製荔枝啤酒；近期更釀了「楊枝甘露啤」，兩款都賣斷市，他笑言當時太快賣完，反而不利在酒吧推廣，因為自己不能成為恒常酒，對比其他大品牌 「認真騮」 可以說是在酒吧一閃而過。

▲ 「認真啤」主打麥芽風味，非常適合初學者。

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「認真騮」暫時零售點不多，除了網店外，最大零售點為深水埗食材店「正經嘢食」。Linus 坦言，小品牌口碑極為重要，選擇零售點時必須確保對方懂得貯藏啤酒：「啤酒極之怕光，所以不能夠放在貨架上長時間被燈照。有一些精釀啤酒專門店竟然連這點也做不到，我們是不會供貨給他們的。之後與食材店合作也是一拍即合，未來我們也會為他們主打的打邊爐食材釀造可以配合的啤酒，進行更深度合作。」

創業 1 年， Linus 希望能夠繼續打穩根基做好品牌，希望 2 年內能找到投資者，提高酒廠產能將月產量提升至 6,000 公升。

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