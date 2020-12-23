快適嘉納米彩色圖案口罩! 海皇粥店賣 $15/10個

海皇粥店提供最新的口罩換購優惠。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

店方表示，本來顧客只要購買任何食物加 $10，即可以換取 5 個聖誕圖案口罩，現增加優惠，即日起加 $15，即可獲 10 個口罩。每單可以換購 3 單。此口罩由香港口罩廠快適嘉製造，它採用納米濾層，能更有效阻隔細菌和微粒。

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▲ 海皇換口罩優惠

快適嘉口罩規格



過濾層 Filtration layer : 30 gsm 納米纖維布 Nano-Fiber

細菌過濾效果 Bacterial Filtration Efficiency (BFE) >98%

粒子過濾效果 Particle Filtration Efficiency (PFE)>99%

防血液渗透 Synthetic Blood Penetration ≥160mmHg

可燃性 Flammability Class 1

香港製造

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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