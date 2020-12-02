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【管理Tips】疫情反覆如何酬謝員工辛勞　人事顧問：抽獎・選舉嘉許皆可　晚宴到會可免則免

商管策略 19:29 2020/12/02

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臨近年尾，很多公司為答謝員工 1 年來努力，多會舉行周年晚宴、公司旅行等活動，但今年遇上新冠肺炎疫情，群體活動、聚餐等高風險活動可免則免。有人事顧問建議，公司可轉在網上舉辦最佳員工選舉活動以及網上抽獎，凝聚員工可兼同樣達到慰勞犒賞效果。

合眾人事顧問總經理蘇偉忠表示，過往笝大小公司以至專業學會、商會及組織，會約客戶或合作夥伴在農曆新年、聖誕節等舉辦聚餐。不過，聚餐本身已屬「高危」活動，員工吃完後必定會聊天玩遊戲，危上加危，故他認為應取消宴會等聚眾公司活動。

【管理Tips】天氣轉涼秋天懶洋洋？建立「專屬系統」4 招提升工作效率見下頁】 

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁

蘇偉忠建議，若公司因新冠肺炎疫情取消周年晚宴等活動司，應儘早通知客戶及合作夥伴，又不建議公司安排到會送餐服務；另可將周年晚宴活動、網上抽獎移師至網上舉行。

蘇偉忠舉例指，一般公司可學保險銀行業，在網上舉行公司內部選舉活動，表揚值得嘉許員工，凝聚員工兼表達謝意。還有，公司周年回顧、趣聞以及未來 1 年大計，可用網文或製作短片方式呈現，答謝同事過往支持又可加入創意變得更有趣。

合眾人事顧問總經理蘇偉忠

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Photo：Pexels、James Chao@Flickr

撰文 : 鍾采餘

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